الفيصلي يوافق على إعارة عوض خريص لـ العدالة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي على موافقته لرحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، عوض خريص، إلى صفوف العدالة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مجلس الإدارة وافق على العرض المقدم من العدالة لاستعارة عوض خريص حتى نهاية الموسم الحالي، وتمنى للاعب التوفيق خلال الفترة المقبلة.

ويُجيد عوض خريص صاحب الـ29 عامًا اللعب في مركز الظهير الأيمن، وتأمل إدارة نادي العدالة في الاستفادة من خبراته، لمساعدة الفريق الأول لكرة القدم وتحسين نتائجه هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز التاسع بـ20 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على