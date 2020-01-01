الفيصلي يوافق على انتقال غوستافو إلى الوحدة

المواطن - مروة نبيل

وافق مجلس إدارة نادي الفيصلي رسميًا على العرض المقدم من الوحدة للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي لويس غوستافو.

وجاءت موافقة إدارة نادي الفيصلي على رحيل لويس غوستافو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للاستفادة من بيعه؛ حيث يتبقى في عقده 5 أشهر فقط.

ووجهت الإدارة شكرها وتقديرها للاعب البرازيلي غوستافو على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في مشواره القادم، وذلك وفقًا لحساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان نادي الفيصلي قد تعاقد مع لويس غوستافو صاحب الـ28 عامًا في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف فريق باهيا، وظهر اللاعب البرازيلي بشكل مميز مع عنابي سدير، ويُجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

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