بعد دخوله الفترة الحرة

الفيصلي يُبقي أحمد الكسار 3 مواسم

2020/01/28
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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احمد الكسار ورئيس نادي الفيصلي
المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الفيصلي في تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أحمد الكسار، اليوم الثلاثاء، بعد دخوله الفترة الحرة.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لحارس المرمى أحمد الكسار، صاحب الـ28 عامًا، بعد تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم أخرى.

وكان نادي الفيصلي قد تعاقد مع أحمد الكسار قبل موسمين قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، حيث بدأ مسيرته في الترجي، وانتقل إلى الرائد عام 2009، ومنه إلى فارس الدهناء في 2015.

وشارك أحمد الكسار في مباراة واحدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي خلال منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم أمام الهلال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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