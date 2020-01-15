القاسم يُهاجم حكمًا: يُريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة !
طالبه بمراجعة نفسه

القاسم يُهاجم حكمًا: يُريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة !

2020/01/15
الساعة 3:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم حكمًا سعوديًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنه لا يثق به.

وقال محمد القاسم: “سقط سقوطًا مريعًا كحكم بسبب (……) نسأل الله له التوبة والهداية، والآن يريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة والموجهة نحو التعاون لأسباب يعرفها ونعرفها”.

وتابع رئيس نادي التعاون تغريدته قائلًا: “أقول له راجع نفسك، وإن زدت زدنا.. لم نثق بك بالملعب، نثق بك خارجه!”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة محمد القاسم على “تويتر”، وأكدوا أنه يقصد الخبير التحكيمي فهد المرداسي، بسبب حالات مفكرة المرداسي لركلات الجزاء المحتسبة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الـ14.

 

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