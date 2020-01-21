القبض على إثيوبي تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض.

وأضاف الغامدي أن المقيم ضبط بحوزته (253) بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة بإلاضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه.

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