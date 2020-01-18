القبض على إندونيسي ادعى أنه ملك العالم

المواطن - متابعة

ألقت الشرطة الإندونيسية يوم أمس، القبض على رجل يدعى توتو سانتو، زعم أنه ملك العام، وأنه تلقى وحياً من أسلافه في مملكة ماتارام القديمة، لقيادة كيراتون أجونج سيجاجات، أو المملكة العالمية العظمى.

وبحسب ما قاله قائد شرطة جاوا، ريكو دانيل، ونشرته وكالة الأنباء الألمانية، فإن الرجل يواجه تهمة الاحتيال، حيث إنه استقطب حتى الآن أكثر من 450 شخصاً، وأخذ منهم الأموال، حيث إن بعضهم دفعوا له 110 ملايين روبية، أي ما يعادل 8 آلاف دولار.

وأضاف أن أتباع الرجل دفعوا له هذا المبلغ بعدما وعدهم بتولي مناصب في مملكته، ومنحهم رواتب شهرية بالدولار الأمريكي.

وأوضح أن مخادع ساتو لم تتوقف عند هذا الحد، حيث إنه وعد أتباعه أيضاً بتحريرهم من الخطر إذا قرروا اتباعه، وأنه سيجعل حياتهم أفضل مما هي عليه الآن، لافتاً إلى أنه اعتمد في خداع الناس على مستندات مزيفة منسوبة إلى الأمم المتحدة، كما اعتمد على قناة يوتيوب في نشر مزاعمه.

ولفت إلى أن سانتو كانت له شريكة، ادعت أيضا أنها ملِكة، وأنه تم إلقاء القبض عليها هي الأخرى، وتوجيه تهمة الاحتيال ونشر الأخبار الكاذبة لها.

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