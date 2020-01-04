القبض على رئيس مصلحة الضرائب بمصر بتهمة الرشوة

المواطن - متابعة

ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، حسبما أعلن مكتب النائب العام المصري، اليوم السبت.

وذكر بيان النائب العام أن “هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها”، حسبما نقلت رويترز.

وقالت وزارة المالية إن الوزير كلف رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة بالقيام بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة.

وأضافت الوزارة في بيان “أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى”.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كان قد ترأس اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير.

وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى تكليف الرئيس السيسي، بحصر أصول وممتلكات الدولة، للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واسترداد حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص.

تابعنا على تواصل معنا على