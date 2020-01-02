القبض على مزوري الرياض وبحوزتهم بطاقات هوية مقيم

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم الخميس، الإطاحة بوافدين متهمين بجرائم تزوير وبحوزتهم 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافدين من الجنسية السودانية ، بحي ظهرة لبن غربي العاصمة الرياض، وكلاهما بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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