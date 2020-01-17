القبض على مفتي داعش البدين

المواطن - متابعة

قبضت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، على مفتي تنظيم داعش الإرهابي، بعد مداهمة في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وكتبت خلية الإعلام الأمني على صحفتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه تم القبض على شفاء نعمة المكنى بـ”أبو عبدالباري”، وذلك بعد تلقي شرطة نينوى معلومات دقيقة عن مكان اختبائه.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن العراقي اعتقلوا نعمة من منزل بحي المنصور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وفي حين اكتفت خلية الإعلام الأمني بنشر صورة واحدة للمفتي الداعش أخفت فيه ملامحه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من صوره.

ويظهر المفتي في إحدى الصور، أثناء اعتقال على أيدي قوات سوات التابعة للشرطة العراقية، وتبين صورة أخرى حجم سمنة المفتي الداعشي.

وقالت السلطات العراقية: إن مفتي داعش كان يعمل إمامًا وخطيبًا في عدد من مساجد الموصل، مشيرة إلى أنه معروف بخطبه التي تحرض على قوات الأمن والانتماء إلى التنظيم الإرهابي ومبايعته.

وكان “أبو عبدالباري” ينشر الفكر التفكيري إبان سيطرة داعش على مدينة الموصل قبل أن تطرده القوات العراقية في عام 2017، بحسب “بغداد”.

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