القحطاني لـ “المواطن” : عدم تحديث حساب المواطن يوقف الدعم

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن تحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن إلزامي لمن طرأ على بياناته أي تغيير.

وقال القحطاني لـ ” المواطن ” : التحديث إلزامي لمن طرأ على بياناته أي تغيير وسوف يؤدي عدم التحديث إلى إيقاف الدعم لحين تحديث البيانات.

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أكد أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة والتي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ودعا المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة “من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا) والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد سارٍ المفعول، وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

وأفاد القحطاني بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيراً بأن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

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