القحطاني لـ “المواطن” : عدم تحديث حساب المواطن يوقف الدعم
مهلة التحديث حتى 25 يناير

القحطاني لـ “المواطن” : عدم تحديث حساب المواطن يوقف الدعم

2020/01/16
الساعة 3:19 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - شريف النشمي - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن تحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن إلزامي لمن طرأ على بياناته أي تغيير.
وقال القحطاني لـ ” المواطن ” : التحديث إلزامي لمن طرأ على بياناته أي تغيير وسوف يؤدي عدم التحديث إلى إيقاف الدعم لحين تحديث البيانات.

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أكد أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة والتي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ودعا المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة “من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا) والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد سارٍ المفعول، وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

وأفاد القحطاني بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيراً بأن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

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عمر جيزاني
ضيف
عمر جيزاني

طيب انا موقف حساب المواطن لدي والسبب عدم الإفصاح عن الراتب علما بأني قد افصحت عن راتبي بدايه الدعم وسويت اعتراض على الدعم وبعد ذالك تواصلت مع خدمه العملاء وأفادوني انا هناك غلط في إدخال االراتب وسوف يتم توقيف حساب المواطن علما بأني موضف ولدي ديون وانا مواطن في امس الحاجه لحساب المواطن والله يعز الدوله وأرجو أن يتم فتح حسابي لكي اتمكن من إدخال تعريف بالراتب ومساعدتي وشكرا

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12 ساعة


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