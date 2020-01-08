القريات تسجل درجة الحرارة الأدنى اليوم

المواطن - الرياض

سجلت محافظة القريات اليوم أدنى درجات الحرارة في المملكة حيث بلغت درجتين مئويتين فيما سجلت طريف ثلاث درجات.

وفي حائل بلغت درجة الحرارة اليوم 4 درجات بينما سجلت 5 درجات مئوية في سكاكا.

ومن المرجح أن يستمر التراجع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع بسبب تعرض المملكة لكتلة هوائية باردة تطال معظم المناطق.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

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