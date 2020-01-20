القصة الحقيقية وراء الصورة المذهلة لـ الكنغر تحت المطر

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مذهلة لحيواني كنغر يحتفلان بالمطر بعد أن شهدت غابات أستراليا آلاف الحرائق في الفترة الماضية، لكن للصورة قصة أخرى.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، قال المصور الأسترالي تشارلز ديفيس بعد أن لاحظ أن صورته الشهيرة بالأبيض والأسود كانت تستخدم كرمز لحرائق الغابات إنها في الواقع لنوعين من الكنغر يقاتلان بعضهما البعض.

وأوضح أن الصورة تعود إلى عام 2014، متابعًا: حيوانا الكنغر باتا الآن مجرد رماد وبالتأكيد لا يحتفلان بأي شيء.

وفي وقت لاحق من نفس العام، فاز المصور الأسترالي بجائزة في بلده.

واستطرد أنه سئم من رؤية ممتلكاته تستخدم لنشر الأكاذيب على الإنترنت، مضيفًا: إنه أمر يزعجني حقًا أنه يتعين عليّ نشر هذا بينما لا يزال كل شيء حول منزلي يحترق، فعليًا كل مكان حولي يحترق، والناس في جميع أنحاء العالم ينشرون الصورة قائلين إنه لم يعد هناك حرائق غابات وأن الناس في أستراليا يحتفلون.

وبدأ انتشار صورة الكنغر مع الحرائق الضخمة في أستراليا، فمنذ سبتمبر 2019 التهمت ألسنة النيران نحو ثمانية ملايين هكتار، وتسببت بمقتل 24 شخصًا.

وقدرت دراسة أجرتها جامعة سيدني أن 480 مليون حيوان قتل منذ سبتمبر 2019 في ولاية نيوساوث ويلز وحدها وهي الأكثر تأثرًا بالحرائق.

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