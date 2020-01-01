القضاء المغربي يغرم دنيا بطمة مليون ريال ويسحب جواز سفرها

المواطن - متابعة

قرر القضاء المغربي سحب جواز سفر دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، وإغلاق الحدود أمامهما، وتغريمها مليون ريال مغربي، بحسب وثيقة قضائية متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقرر قاضي المحكمة الابتدائية في مراكش متابعتهما، وإحالتهما للمحاكمة دون اعتقال، مع إلزامهما بدفع كفالة مالية قدرها مليون درهم مغربي.

ووجه القاضي أيضًا للشقيقتين تهم المشاركة في الاحتيال وبث أقوال وصور تمس السمعة، دون ترخيص. وبموجب القانون الجنائي المغربي، سيتم سحب وسامين وشح بهما العاهل المغربي محمد السادس المغنية المغربية.

كما حددت المحكمة يوم 10 فبراير القادم، لجلسة التحقيق التفصيلي.

ويتصدر اسم بطمة الأخبار على خلفية تورطها في الملف المعروف إعلاميًّا بـ”عصابة حمزة مون بيبي”، وتكوين عصابة إجرامية لابتزاز وتهديد المشاهير.

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