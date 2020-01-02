القفاري يدعم النصر بـ500 ألف ريال
قبل مباراة السوبر السعودي

القفاري يدعم النصر بـ500 ألف ريال

2020/01/02
الساعة 4:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم العضو الذهبي يوسف بن محمد القفاري دعمًا ماليًّا يُقدر بـ500 ألف ريال.

ومن جانبه، ثمّن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب من القفاري تجاه العالمي.

ويحظى نادي النصر بدعم أعضائه الذهبيين خلال الفترة الحالية، لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمباراة كأس السوبر السعودي.

ويواجه النصر نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، في كأس السوبر السعودي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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