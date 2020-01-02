القناة الناقلة لـ مباراة النصر والتعاون

المواطن - محمد سمعه

ستُقام مباراة النصر والتعاون ببطولة كأس السوبر السعودي بعد غد السبت، على ملعب ” الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وستنقل ” القنوات الرياضية السعودية” مباراة النصر والتعاون المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل النصر المتوقع للمباراة مكونًا من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: عوض خميس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، مايكون.

في خط الوسط: الخيبري، بيتروس، أمرابط، جوليانو.

في خط الهجوم: حمدالله، أحمد موسى.

وفي سياق آخر، حرص الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الأسبق على الحضور إلى تدريبات أصفر العاصمة اليوم الخميس، وذلك لدعم وتحفيز نجوم النصر قبل مواجهة التعاون.

وكانت إدارة نادي النصر اتخذت قرارًا ذكيًّا؛ وذلك لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.

وقال الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه في تويتر: إن إدارة النصر قامت بإيداع راتب شهرين للاعبين اليوم الخميس تحفيزًا لهم قبل السوبر مع مطالبتهم بالفوز وتحقيق اللقب والتركيز داخل الملعب للانتصار.

ويطمح الفريق النصراوي، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في الظفر بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

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