الكافيين يمنع اكتساب الوزن الزائد

المواطن - متابعة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الكافيين يحد من امتصاص الدهون بنسبة 22% ويقلل زيادة الوزن بنسبة 16%.

وبحسب موقع ذا صن البريطاني، أشار العلماء إلى أن شرب 4 أكواب من القهوة يوميًا، لاسيما خلال فترة الأعياد، يمكن أن يمنع اكتساب وزن زائد بعد التهام الدهون والسكر غير الصحيين.

وأجريت الدراسة على الفئران، ووجد العلماء من جامعة إلينوي الأمريكية،أن الكافيين يحد من زيادة الوزن وإنتاج الكوليسترول، على الرغم من اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكر.

وتضمن النظام غذائي للفئران من 40 إلى 45% كربوهيدرات، بالإضافة إلى 15% من البروتين، لمدة أربعة أسابيع، وقدم الفريق شاي المتة للفئران، وهو مشروب ساخن من فئة المنبهات غني بالكيمياء النباتية والفلافونويد والأحماض الأمينية المستهلكة كمنشط في جنوب شرق أمريكا اللاتينية ومناطق بلاد الشام.

وتتراوح كمية الكافيين لكل كوب شاي ما بين 65 إلى 130 ملليغرام، مقارنة بـ30 إلى 300 ملليغرام من الكافيين في فنجان من القهوة المخمرة، وفقا للدراسة.

وخلصت نتائج التجربة إلى الكافيين قد يقلل من تراكم الليبيدات في الخلايا الدهنية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 41%، وأن المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن اعتبارها عوامل مضادة للسمنة.

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