الكتلة الباردة تطرق شمال المملكة خلال ساعات
درجات حرارة تحت الصفر

الكتلة الباردة تطرق شمال المملكة خلال ساعات

2020/01/23
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية حسن كراني، أن تتوغل الكتلة الباردة إلى المنطقة الشمالية يوم السبت.

‏وقال حسن كراني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “48 ساعة مهلة لأهل الشمال.. فجر السبت يطرق القطبي البارد أجواء شمالكم من غربه تبوك الرد، لشرقه حفر الباطن عبر وسطه الجوف”.

وأضاف كراني: “من المتوقع أن تسجل الحرارة الصغرى في الشمال من درجتين إلى -06 تحت الصفر؛ فضلًا عن وجود ضباب، صقيع، تجمد مياه في الأنابيب”.

وتابع حسن كراني: “من المتوقع أن تتحرك الكتلة للوسطى والشرقية مع منتصف ونهاية السبت بصغرى 01 إلى -03 تحت الصفر”.

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