الكوبرا الصينية وراء انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يعتقد العلماء الآن أن فيروس كورونا الجديد القاتل الذي انتشر في جميع أنحاء العالم من الصين، تم نقله إلى البشر من الثعابين التي تُباع في الأسواق الصينية.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، قال الباحثون في جامعة بكين إنهم حللوا 2019-nCoV، الاسم العلمي للفيروس الذي أصاب أكثر من 500 شخص وقتل 17 فردًا، ووجدوا أن الثعابين هي المسؤول الأول عن نقل الفيروس وتحديدًا ثعبان كرايت أو الكوبرا الصينية.

وفحص الفريق العلمي عينات من مرضى فيروس كورونا الجديد، وحللوا رموز البروتين المرتبطة بفيروس كورونا البشري، وقارنوها برموز البروتين في فيروسات كورونا في الحيوانات، ليجدوا أن الرموز متطابقة في تلك الموجودة في هذا النوع من الثعابين.

وتُباع الثعابين في سوق هوانان للمأكولات البحرية في وسط مدينة ووهان، التي يُعتقد الآن أنها مركز التفشي، ومن المحتمل أن تكون الثعابين بمثابة نقطة انطلاق ليبدأ الفيروس في إصابة البشر.

وقال التقرير: تشير النتائج المستخلصة من تحليلنا التطوري لأول مرة إلى أن الأفعى هي أكثر مستودعات الحيوانات البرية احتمالا لـ 2019 nCoV، معظم أنواع الفيروس لها سلالات مختلفة، لكن لا توجد جميعها في جميع الأماكن، ولا يمكن أن تصيب كل سلالة كل الأنواع.

ولدراستهم الجديدة، قام فريق جامعة بكين بترتيب جينومات 272 سلالة من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي ظهرت من الصين ليست سوى النسخة السابعة من فيروس كورونا المعروف بإصابة البشر.

وبعد الدراسة، تم إغلاق السوق منذ ذلك الحين ووصفته السلطات المحلية بأنه نقطة الصفر.

وتسبب فيروس كورونا الجديد بمقتل 17 شخصًا وإصابة المئات في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وهونغ كونغ والولايات المتحدة.

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