الكويت تستدعي سفير إيران بسبب تصريحات الحرس الثوري
بشأن تصفية قاسم سليماني

الكويت تستدعي سفير إيران بسبب تصريحات الحرس الثوري

2020/01/24
الساعة 2:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

استدعت الخارجية الكويتية، السفير الإيراني، على خلفية تصريحات الحرس الثوري التي تزعم أن الطائرة المسيرة التي قتلت ‫قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، انطلقت من الكويت.

واجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، مع السفير الإيراني محمد إيراني على خلفية تكرار تصريح قائد قوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران، الذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرًا.

وأعرب الجار الله، بحسب وكالة الأنباء الكويتية عن استياء واستغراب الكويت من تكرار مثل هذه التصريحات، مجددًا تأكيد نفي دولة الكويت القاطع مشاركةَ أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم، مشيرًا إلى ما سبق أن أعلنته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن نفيها مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.

وطلب الجار الله من السفير الإيراني أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه، وألا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.

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