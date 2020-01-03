الكويت تطالب بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس

المواطن - متابعة

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية: إن بلاده تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث في العراق، واستمرار مظاهر التصعيد في المنطقة، والتي سبق أن حذرت الكويت من تداعياتھا الخطيرة على الأمن والاستقرار فيھا.

ودعا المصدر في بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والحكمة إزاء التطورات الأخيرة وصولًا إلى معالجة سياسية، كما دعا المجتمع الدولي للمسارعة والاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صيانة أمن واستقرار المنطقة، والنأي بھا عن مظاهر التصعيد.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم، أن الجيش الأمريكي نفذ عملًا دفاعيًّا حاسمًا قتل خلاله قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.

وأوضح البنتاجون، في بيان له، أن الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية، مؤكدًا مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصورة العلم الأمريكي، بعد دقائق من تداول وسائل الإعلام أنباء مقتل أكبر جنرال في الجيش الإيراني في غارة جوية، وقبل دقائق من إعلان البنتاجون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول عن الضربة.

وفي أول خطوة تتخذها إيران، ردًّا على مقتل سليماني، أعلنت طهران عن تعيين العميد إسماعيل قآني، خلفًا لـ سليماني في قيادة فيلق القدس.

ولعب قآني دورًا أساسيًّا في دعوة بشار الأسد وتنظيم زيارته إلى طهران في مارس 2019.

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