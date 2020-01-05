الكويت تنفي استخدام قواعدها لتنفيذ هجمات ضد أهداف بدول الجوار

المواطن - متابعة

نفت الكويت استخدام أي قواعد عسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ الهجمات، مؤكدة أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.

وفي وقت سابق، وجه الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، اليوم، الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكر طارق المزرم، الناطق الرسمي للحكومة، في بيان له، أن الشيخ صباح الخالد دعا، خلال ترؤسه اجتماعًا وزاريًّا مصغرًا، القيادات العسكرية والأمنية إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدًا الاثنين.

وقال المزرم: إن الاجتماع الذي عُقد في إطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن، مضيفًا أن هذه الخطوة جاءت استكمالًا لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

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