الكويت توجه بالتنسيق مع الدول الشقيقة تجاه تطورات المنطقة

المواطن - متابعة

وجه الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، اليوم، الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكر طارق المزرم، الناطق الرسمي للحكومة، في بيان له، أن الشيخ صباح الخالد دعا خلال ترؤسه اجتماعًا وزاريًّا مصغرًا، القيادات العسكرية والأمنية إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدًا الاثنين.

وذكر المزرم أن الاجتماع الذي عُقد في إطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن، مضيفًا أن هذه الخطوة جاءت استكمالًا لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

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