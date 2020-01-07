اللعب المفتوح سلاح الهلال لهز شباك الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يعتمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على اللعب المفتوح لهز شباك منافسيه خلال هذا الموسم، وذلك قبل مباراته ضد الأهلي اليوم.

الهلال يتألق

ونجح الهلال في تسجيل أهداف من لعب مفتوح أكثر من أي فريق آخر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 27 هدفًا.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذا الرقم أكثر من أهداف فريق الأهلي بشتى أنواعها في الدوري هذا الموسم، حيث أحرز 23 هدفًا.

الهلال ضد الأهلي

ويلعب الهلال ضد الأهلي اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لانشغال الزعيم بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

ويتواجد الزعيم في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 لقاء، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم.

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