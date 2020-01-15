المؤسسة الأهلية للأدلّاء تبدأ استقبال طلبات التوظيف لموسم الحج

المواطن - الرياض
أعلنت المؤسسة الأهلية للأدلّاء عن بدء استقبال طلبات التوظيف الموسمي لموسم حج 1441هـ، ابتداءً من يوم 15/ 5/ 1441هـ وحتى يوم 30/ 8/ 1441هـ.
وأوضحت المؤسسة أن آخر موعد للتقديم على الوظائف القيادية (رئيس- نائب- عضو) هو يوم 30/ 6/ 1441هـ.
أولًا: تعليمات عامة:
- فتح باب القبول للسعوديين والمقيمين.
- لا يعتبر هذا الطلب تعيينًا بل فقط لإدراج الأسماء ضمن بيانات المتقدمين.
- يتم التعيين بعد اجتياز المقابلة الشخصية عن طريق رئيس المكتب، فيما عدا من يتم تعيينهم مركزيًّا من قبل الإدارة.
ثانيًا: مراحل التقدم بطلب العمل في الوظائف الموسمية:
- تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للمؤسسة.
- بالنسبة للمتقدمين للوظائف القيادية (رئيس، نائب، عضو) عليهم اتباع ما يلي:
أ- تعبئة البيانات الخاصة بالوظائف القيادية عبر البوابة الإلكترونية (قائمة: موسم حج 1441- التوظيف الموسمي- نموذج البيانات الخاصة بطالبي العمل على الوظائف القيادية (رئيس، نائب، عضو) أو بالدخول على هذا (الرابط ).
ب- حضور المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظيفة (رئيس، نائب) وفق المواعيد التي سيتم الإشعار بها لاحقا عبر رسائل الجوال النصية SMS.
ثالثا: الأوراق الثبوتية المطلوبة:
- عدد (2) صور شمسية مقاس 4×6.
- صوره من بطاقة الأحوال المدنية (الشخصية) أو الإقامة.
- صوره من آخر مؤهل، مع ضرورة إحضار الشهادات الأصلية للمطابقة للمتقدمين على الوظائف القيادية (رئيس، نائب، عضو) وفق تعليمات وزارة الحج.
- بالنسبة للمتقدمين السعوديين: شهادة تعريف من عمدة الحي أو العمل .
- بالنسبة للمتقدمين غير السعوديين: يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول حتى انتهاء أعمال موسم الحج على الأقل، بالإضافة إلى إدخال بيانات طلب العمل في نظام أجير التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لطلب العمل الموسمي.
- صورة من رقم الآيبان الخاص بالحساب البنكي باسم المتقدم للعمل الموسمي.
- سيتم حفظ الملف بالشؤون الإدارية ولا يرد لصاحبه، كما يحق للمؤسسة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.
– للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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