المتحدث باسم وزارة العدل: قريبًا سيبدأ عمل كاتبات العدل بالمملكة

المواطن - الرياض

قال المتحدث باسم وازرة العدل في المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد المطلق: إن هناك الكثير من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل أن يكون بالمملكة العربية السعودية كاتبات عدل يبدأن عملهن قريبًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي، يوسف الغنامي، خلال فقرة حديث متحدث، في برنامج “mbc في أسبوع”، أن وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا بإتاحة عددٍ من الوظائف النسائية بمسمى كاتب عدل.

وتابع كما عملت الوزارة على توظيف عددٍ من النساء في مختلف الوظائف، سواء كانت وظائف في تخصصات القانون أو الشريعة أو الإدارة أو تقنية المعلومات.

وأوضح أن وزير العدل أصدر قرارًا أيضًا بتمكين المرأة بالقيام بأعمال التوثيق وهي من أعمال القطاع الخاص، فستشارك بها المرأة بنفس الاختصاصات التي يقوم بها كاتب العدل.

وكانت وزارة العدل السعودية أعلنت في العام الماضي، رسميًّا، فتح المجال للسيدات بالتقدم لوظائف كاتبات عدل؛ وذلك لإتاحة الفرصة لتوظيف المرأة، من أجل التسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، وجاء هذا القرار بعدما أثبتت المرأة السعودية جدارتها في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف العدلية الأخرى التي أتاحتها الوزارة.

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