المجلس العسكري السوداني يوجه بإعادة هيكلة جهاز المخابرات

المواطن - متابعة

وجه المجلس العسكري السوداني بإعادة هيكلة جهاز المخابرات، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية”، في خبر عاجل لها.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أعلن أمس الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبو بكر دمبلاب، من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق جمال عبدالمجيد خلفًا له، وذلك بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز.

وقال المجلس إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة “تمرد” قام بها عناصر في الجهاز رفضًا لخطة لإعادة هيكلته.

وفى وقت سابق، أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن دمبلاب تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش والدعم السريع لحركة “تمرد” قام بها عناصر في الجهاز، رفضًا لخطة لإعادة هيكلته، وقال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: “لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيًا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر”.

والثلاثاء اندلع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يُعرف سابقًا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.

وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش وقوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة، وقتل خمسة أشخاص، بينهم جنديان، خلال تصدى الجيش السوداني لحركة “التمرد”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤولين ومصادر طبية، الأربعاء.

تابعنا على تواصل معنا على