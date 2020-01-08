المدني يحذر من أمطار الباحة: تستمر حتى الثامنة
الحالة تصحب برياح سطحية نشطة

المدني يحذر من أمطار الباحة: تستمر حتى الثامنة

2020/01/08
الساعة 1:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مستوى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشيو العقيق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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