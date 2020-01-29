مع نشاط في الرياح السطحية

المدني يحذر من أمطار جازان: تستمر حتى السابعة  

2020/01/29
الساعة 11:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, يتضمن أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، على محافظات احد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 

 

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