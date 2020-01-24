غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال

المرور يوضح عقوبة إساءة استعمال منبه المركبة

2020/01/24
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المركبة المنبه غرامة
المواطن - الرياض

حذرت إدارة المرور من إساءة استعمال منبّه المركبة؛ نظرًا لأنها تعتبر مخالفة مرورية تترتب عليها عقوبات نظامية.

وأشارت إدارة المرور إلى أن إساءة استعمال منبّه المركبة يسبب الإزعاج للآخرين؛ مما يربك قائدي المركبات الأخرى.

وكان جدول المخالفات المرورية رقم (2) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال إساءة استعمال المنبّه.

وكان الإدارة العامة للمرور، قد نصحت بالأمس باتباع بعض الخطوات في حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث.

ونشر المرور السعودي إنفوجرافيك، عبر حسابه في “تويتر”، نصح من خلاله باتباع ما يلي حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة:

1- القبض على عجلة القيادة بإحكام.

2- عدم ضغط المكابح (الفرامل).

3- رفع القدم عن دواسة الوقود وعدم الضغط عليها.

4- التأكد من خلو الطريق على يمينك.

5- توجيه المركبة تدريجيًّا إلى جانب الطريق.

6- إيقاف المركبة في مكان آمن.

7- تشغيل إشارة الطوارئ.

اطار السيارة
المرور توضح كيف تتصرف عند انفجار اطار السيارة

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