المرور يوضح غرامة عدم حمل رخصتي القيادة أو السير
الغرامة قد تصل لـ300 ريال

المرور يوضح غرامة عدم حمل رخصتي القيادة أو السير

2020/01/02
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شدَّدت الإدارة العامة للمرور، على قائدي المركبات ضرورة الحرص أثناء القيادة على حمل رخصتي القيادة والسير.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إن عدم حمل رخصتي القيادة أو السير أثناء القيادة، يعد مخالفة مرورية تستجوب الغرامة المالية من 150 ريالًا إلى 300 ريال.

وفي وقت سابق، أوضح المرور الشروط اللازمة لإصدار رخصة القيادة الخصوصي، وأبرزها عدم إدانة طالب الرخصة في قضية مخدرات.

وأوضحت إدارة المرور ردًّا على تساؤل بشأن شروط إصدار رخصة قيادة “خصوصي”، إن متطلبات إصدار تلك الرخصة تتطلب أن يكون طالبها قد أتم سن 18 عامًا من العمر.

وتضمنت الشروط أيضًا ألّا يكون طالب الرخصة مدانًا بحكم قصائي بتعاطي المخدرات، أو ترويجها أو حيازتها.

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