المريسل يُثير الجدل بعد تأهل الأخضر الأولمبي

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي عبدالعزيز المريسل الجدل في موقع ” تويتر”، وذلك بعد أن أطلق تغريدة هجومية ضد بعض الإعلاميين الذين لم يباركوا تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي في تويتر: أقبل المناكفة الإعلامية في أي شيء إلا مصلحة منتخبنا السعودي، هناك بعض الإعلاميين مصلحة أنديتهم فوق كل اعتبار ولديهم مبدأ “نادي ومن بعده الطوفان” والمصيبة ينظرون علينا باسم الوطنية، إذا كانت مصلحة أنديتهم تتضرر، السؤال من هم؟

وتابع المريسل: أكثر من ساعتين من نهاية مباراة منتخبنا السعودي أمام تايلاند وبعض الإعلاميين لم يبارك هذه الخطوة الهامة في حسابه الرسمي، رغم أنه بعد أي فوز لأنديتهم خارجيًّا يشغلونا باسم الوطنية، أين هذه الوطنية الآن مع المنتخب السعودي تحت 23 سنة؟!

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في العبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد الفوز على منتخب تايلاند بهدف دون رد في دور الثمانية.

وسجل النجم عبدالله الحمدان، الهدف الوحيد للأخضر عند حلول الدقيقة الـ78 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عامًا.

يذكر أن الأخضر سيواجه الفائز من الإمارات وأوزبكستان في دور نصف النهائي بالبطولة.

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