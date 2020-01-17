المريسل يُثير الجدل حول هدف حمد الله ضد العدالة
في كأس الملك

المريسل يُثير الجدل حول هدف حمد الله ضد العدالة

2020/01/17
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، الجدل عبر موقع “تويتر” وذلك بعد حديثه حول وجود شبهة تسلل على اللاعب عبدالرزاق حمد الله الذي سجل هدف فوز النصر الوحيد اليوم على حساب العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال المريسل عبر حسابه في تويتر: بعدما شفت عددًا كبيرًا من المغردين اللي يقولون إن هدف النصر اللي سجله عبدالرزاق حمد الله تسلل، أقترح أنا نضع صور تغريداتهم في هذا الهاشتاق حتى يكون مرجعًا لنا للحديث عن ثقافتهم الرياضية مستقبلًا؛ لذا ضعوا صور تغريداتهم حتى وإن حذفوها في هذا الهاشتاق “ثقافة المغردين يكشفها حمد الله”.

وأضاف المريسل: أنا أعتذر لك من قال الهدف تسلل، طلعوا أفضل منا رياضيًّا، والدليل الصورة اللي تثبت إن عبدالرزاق حمد الله متسلل بالفعل، أعتذر.

وكان بعض من الجماهير والإعلاميين قالوا بأن هدف حمد الله في شباك العدالة غير صحيح بسبب التسلل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على العدالة بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن المغربي حمد الله من إحراز الهدف الأول لفريق النصر عند حلول الدقيقة الخمسين بعد عرضية رائعة من اللاعب سلطان الغنام.

وبعد الفوز، سيواجه النصر الفائز من مباراة الأهلي والوحدة في دور نصف النهائي بكأس الملك.

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