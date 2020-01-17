المريسل يُثير الجدل حول هدف حمد الله ضد العدالة

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، الجدل عبر موقع “تويتر” وذلك بعد حديثه حول وجود شبهة تسلل على اللاعب عبدالرزاق حمد الله الذي سجل هدف فوز النصر الوحيد اليوم على حساب العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

انا اعتذر لك من قال الهدف تسلل

طلعوا افضل منا رياضياً و الدليل الصورة اللي تثبت ان عبدالرزاق حمدلله متسلل بالفعل 😎

اعتذر 🙏😂🤣#ثقافه_المغردين_يكشفها_حمدلله

. pic.twitter.com/tjyg7Xt7Ge — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 17, 2020

وقال المريسل عبر حسابه في تويتر: بعدما شفت عددًا كبيرًا من المغردين اللي يقولون إن هدف النصر اللي سجله عبدالرزاق حمد الله تسلل، أقترح أنا نضع صور تغريداتهم في هذا الهاشتاق حتى يكون مرجعًا لنا للحديث عن ثقافتهم الرياضية مستقبلًا؛ لذا ضعوا صور تغريداتهم حتى وإن حذفوها في هذا الهاشتاق “ثقافة المغردين يكشفها حمد الله”.

بعد ما شفت عدد كبير من المغردين اللي يقولون ان هدف النصر اللي سجله #عبدالرزاق_حمدالله تسلل

اقترح اننا نضع صور تغريداتهم في هذا الهاشتاق حتى يكون مرجع لنا للحديث عن ثقافتهم الرياضية مستقبلاً

لذا ضعوا صور تغريداتهم حتى و ان حذفوها في هذا الهاشتاق #ثقافه_المغردين_يكشفها_حمدلله

. https://t.co/keCd18fLon — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 17, 2020

وأضاف المريسل: أنا أعتذر لك من قال الهدف تسلل، طلعوا أفضل منا رياضيًّا، والدليل الصورة اللي تثبت إن عبدالرزاق حمد الله متسلل بالفعل، أعتذر.

وكان بعض من الجماهير والإعلاميين قالوا بأن هدف حمد الله في شباك العدالة غير صحيح بسبب التسلل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على العدالة بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن المغربي حمد الله من إحراز الهدف الأول لفريق النصر عند حلول الدقيقة الخمسين بعد عرضية رائعة من اللاعب سلطان الغنام.

وبعد الفوز، سيواجه النصر الفائز من مباراة الأهلي والوحدة في دور نصف النهائي بكأس الملك.

تابعنا على تواصل معنا على