المزروعي: دول أوبك+ ملتزمة باستقرار سوق النفط

المواطن - متابعة

قالت وزارة الطاقة والصناعة بالإمارات، اليوم السبت: إنها تستثمر كثيرًا لضمان تأمين مواردها في مجال الطاقة جيدًا.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في منتدى للطاقة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: نحن في موقع جيد جدًّا لتأمين أنفسنا والاستمرار في تأمين عملائنا.

وأضاف: نحن ملتزمون بأن يكون لشركائنا إمدادات وفيرة من الهيدروكربونات، ونحن نستثمر كثيرًا لضمان تأمين أمن الطاقة لشركائنا… على نحو جيد.

ولفت إلى أن استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع الطاقة بالإمارات يعكس ثقة تلك الشركات في أمن البلاد.

وقال المزروعي أيضًا: إن كل دول أوبك+ ملتزمة باستقرار سوق النفط.

وتابع: كل دول أوبك+… ملتزمة، ليس بعدم رفع الأسعار، وإنما بتحقيق التوازن وضمان إمدادات جيدة للعالم.

تابعنا على تواصل معنا على