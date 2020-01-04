المسحل: اتحاد القدم لا علاقة له بـ لجنة المسابقات

المواطن - محمد سمعه

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن اتحاد القدم لا علاقة له بلجنة المسابقات برئاسة أحمد الراشد.

وقال المسحل بعد مباراة النصر والتعاون: بداية نبارك لنادي النصر الفوز بالسوبر، وأريد القول إن اتحاد القدم ليس له أي علاقة بلجنة المسابقات فهي تتبع رابطة دوري المحترفين، واليوم أتممنا مدة 6 أشهر في اتحاد القدم وهناك مراجعة تتم بشكل دوري للجان.

وتابع المسحل: هناك قضايا على الأندية، ولكن بشكل أخف.

وتسلّم نجوم نادي النصر، لقب كأس السوبر السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل للنصر بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح فريق النصر.

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