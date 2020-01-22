المسحل: طوكيو البداية.. وسنبدأ الإعداد للأولمبياد اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته بتأهل الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف، مؤكدًا بدء التحضير لدورة الألعاب الأولمبية من اليوم.

وسيبدأ الأخضر الاستعداد لنهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، حيث ينتظر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء.

وعلق المسحل على تأهل الأخضر قائلًا: “من كان له ماضٍ حتمًا سيعود.. التأهل إلى طوكيو هو البداية.. والقادم أفضل بإذن الله.. اللاعبون بعد التأهل قالوا باقٍ لنا خطوة وإن شاء الله نرجع بكأس آسيا”.

وتابع: “في عز الاحتفال بالتأهل الكابتن سعد الشهري أخذ شنطته وراح يتابع مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.. منحنا كل شخص في المنتخب حرية العمل.. وسيتم تقييم العمل ومعالجة الأخطاء”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “سنفتح ملف الإعداد لأولمبياد طوكيو من اليوم.. ووجودنا ضمن 15 منتخبًا متأهلًا للأولمبياد يحتاج عملًا كبيرًا.. بدعم اللجنة الأولمبية سيكون هناك إعداد مميز يليق بالأولمبياد”.

وواصل: “أتقدم بالتهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي عهده الأمين وإلى رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.. القيادة الرياضية بقيادة الأمير عبدالعزيز لبت كل متطلباتنا اللوجستية والمادية”.

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