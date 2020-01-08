المسحل يُحفز لاعبي الأخضر قبل الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

حفز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل لاعبي المنتخب الوطني تحت 23 عامًا قبل مباراتهم ضد اليابان في بطولة كأس آسيا 2020.

واجتمع ياسر المسحل بلاعبي الأخضر الأولمبي والجهاز الفني بقيادة المدرب سعد الشهري، بعد الحصة التدريبية الجماعية اليوم، لتحفيزهم وطالبهم بالظهور بشكل مميز خلال منافسات البطولة الآسيوية.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لرئيس اتحاد الكرة وهو يُشارك لاعبي الأخضر الأولمبي التحية اليومية.

ويبدأ الأخضر مشواره في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بمواجهة اليابان، مساء يوم غد الخميس.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، يتواجد في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020 والتي تضم منتخبات اليابان، قطر وسوريا.

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