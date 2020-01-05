المسحل: 10 طواقم أجنبية لكل نادٍ.. والحكم السعودي يعود تدريجيًّا

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن الحكم السعودي يعود لقيادة مباريات الدوري بشكل تدريجي وبموافقة الأندية.

وقال: “كل نادٍ يحق له 10 طواقم أجنبية، وما زاد عن ذلك يتحمل تكاليفه النادي.. شوفنا مباراتين بالتحكيم السعودي وفي الجولات القادمة سنرى أطقم تحكيم سعودية أكثر وأكثر”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “الحكم السعودي تم إعداده بشكل جيد جدًّا، وتم التعاقد مع خبير تحكيمي من إسبانيا ويملك خبرة كبيرة عمل في الفيفا واليويفا والاتحاد الآسيوي”.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة قائلًا: “الدوري السعودي الوحيد في العالم الذي كان يقوده أطقم حكام أجانب.. بدأنا عودة تدريجية، لم نكن نريد أن نضغط الحكم السعودي أو الأندية”.

وواصل المسحل تصريحاته قائلًا: “الحمد لله الحكم السعودي بمباراتين وأعتقد في الجولة المقبلة سيقود الحكام السعوديين مباراتين أو ثلاثة بموافقة الأندية السعودية، وهذا هو الأهم”.

واختتم تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “نحن نرغب أن تكون المنظومة كلها منسجمة.. فالحكم السعودي مثل أي حكم، ويلقى شهادات كبيرة عندما يحكم في الخارج”.

تابعنا على تواصل معنا على