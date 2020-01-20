المسعود: أرقام جوانكا مميزة.. وننتظر قرار الصليهم النهائي

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، بالمستوى الذي يُقدمه كريستيان جوانكا خلال الفترة الحالية، موضحًا في الوقت ذاته حقيقة رحيل عبدالمجيد الصليهم عن الفريق الأول.

وقال أحمد المسعود: “لاعبو الشباب خرجوا سالمين من أرضية ملعب غير صالحة لممارسة كرة القدم أمام الشرطة العراقي. كنا نتمنى اللعب في المنامة مثلما استقر الفريق العراقي على ملعب الإياب لكنهم غيروه لعمان”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “أرقام المحترف جوانكا مع نادي الشباب مميزة، ونتمنى له تقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة”.

وتابع حديثه قائلًا: “الشباب كسب صفقتين مميزتين بداية من الموسم المقبل بتعاقده مع خالد الغامدي وعبدالله الزوري، وقرار استمرارهما متروك لإدارتي الفيصلي والوحدة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “جمال بلعمري قائدًا في الملعب، وموضوع عبدالمجيد الصليهم أُشبع طرحًا في الإعلام، ورئيس النادي خالد البلطان علق كثيرًا على الموضوع”.

واختتم أحمد المسعود تصريحاته بشأن الصليهم قائلًا: “اللاعب ما زال متبقي في عقده عدة أيام، وننتظر قراره النهائي بشأن مستقبله مع الليوث”.

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