المسند: الكتلة الهوائية الباردة على المملكة قد تطول

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن تطول الكتلة الهوائية البادرة التي تؤثر على أجواء المملكة.

جاء ذلك في تغريدة للمسند عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: بوجه عام الاستقرار الجوي العام سيد الموقف لهذا اليوم، ويبدو أن زيارة الكتلة الهوائية الباردة الحالية للسعودية قد تطول.

وقال المسند “إنه متوقع رياح جنوبية نشطة قد تعكر صفاء الجو نهاراً على أجزاءٍ من الوسط والشمال”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد تهطل منها أمطار متفرقة .

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