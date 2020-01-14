المسند يضع مقترحات للاستفادة من قرية الصليل: ضمن أجمل الأماكن

المواطن - حسن عسيري - رجال ألمع

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند، خلال زيارته إلى قرية الصليل بمحافظة رجال ألمع: إنه يغبط هذا المكان على ما منحه الله من مناظر ومشاهد خلابة وجميلة على مستوى البيئة بصفة عامة.

وأضاف المسند في تصريحات إلى “المواطن“: إن قرية الصليل ورجال ألمع يضمان أشجارًا وطيورًا ومرتفعات تشرح الصدر، حيث إن رجال ألمع قريبة من البحر ومن جبال السروات، موضحًا أنها الزيارة الثالثة له إلى المحافظة ولقرية الصليل، ولن تكون الأخيرة.

وكشف أنه لم يكتشف هذه المواقع إلا قبل سنتين تقريبًا عندما كان في مهمة لأمانة عسير ويصور المحافظة، متمنيًا من الجهات المعنية في المنطقة الاستفادة من هذه الأودية السحيقة والسفوح الخضراء الجميلة؛ فأهل المنطقة الفضلاء الكرماء يستحقون كل خير، حيث يجب على الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة السياحة الاستفادة من هذه المنطقة في فصل الصيف.

ورأى المسند أن كل سفح وكل وادٍ سيستوعب فنادق بيئية وسائحين ومطاعم وجلسات وكافيات؛ لأن الشعب السعودي شعب ذائقته رفيعة، وصلوا الشرق والغرب ويسافرون بالملايين إلى نواحي متعددة من الجزر ومن الجبال ومن القارات الواسعة.

ولفت إلى أن المنطقة لو قدمت لها الخدمات من فنادق ومنازل ملائمة وطرق واستراحات فسوف تستوعب الكثير من السعوديين للسياحة؛ لأنها في الصيف من أجمل وأفضل الأماكن التي زارها، حيث يوجد البرق والرعد والمطر.

وأضاف المسند: عشقي وحبي لرجال ألمع وقرية الصليل وأهلها وهدوئها وسماتها الطبيعية الباقية جعلني أكرر الزيارة حتى في الشتاء، فنحن الآن في شهر يناير وفي إجازة الربيع أتيت لهذه المنطقة، وأتمنى يومًا ما أن أكون جزءًا من هذه المنطقة كسائح دائم.

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