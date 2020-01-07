المسيليم: الهلال سيطر أكثر واستغل الفرص ضد الأهلي
بعد خسارة الراقي بثلاثية

المسيليم: الهلال سيطر أكثر واستغل الفرص ضد الأهلي

2020/01/07
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أبدى حارس مرمى الراقي، ياسر المسيليم، أسفه للخسارة بثلاثية في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، مؤكدًا أن الزعيم ظهر بشكل أفضل وسيطر أكثر.

الهلال ضد الأهلي:

وعلق ياسر المسيليم على مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم قائلًا: “الزعيم سيطر أكثر على مجريات اللقاء واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم، في حين أننا لم نؤدِّ الشيء المطلوب منا في الملعب”.

وتابع حارس مرمى الراقي تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “الهدف الأول والثاني سجلا من أخطاء في سوء التغطية، ولكن الحمد لله هذه كرة القدم”.

وأضاف ياسر المسيليم خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لابد أن ننسى نتيجة مباراة الهلال ضد الأهلي ونبدأ التفكير في القادم لكي نستطيع أن نواصل في المباريات المتبقية هذا الموسم”.

ولعب الهلال ضد الأهلي اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، رفع الزعيم رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الراقي عند 23 نقطة.

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