المشيقح يدعم النصر بـ250 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن تقديم العضو الذهبي فهد المشيقح دعمًا ماليًّا يُقدر بـ250 ألف ريال.

وأشار حساب نادي النصر إلى أن هذا الدعم للفئات السنية والألعاب المختلفة بالعالمي، وثمّن مجلس الإدارة، برئاسة صفوان السويكت، هذه المبادرة الداعمة، والتي لا تستغرب من المشيقح تجاه العالمي.

ويحرص المشيقح على دعم الفئات السنية في نادي النصر بشكل مستمر، لتحفيزهم على التطور وتقديم الأفضل، حيث دعمهم الشهر الماضي بـ250 ألف ريال أيضًا.

وتسير فرق الفئات السنية في نادي النصر بشكل مميز هذا الموسم، وكان آخرها فوز شباب العالمي على الاتحاد قبل يومين بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري السعودي لدرجة الشباب، ليواصل المحافظة على صدارة الترتيب.

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