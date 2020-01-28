المغردون يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ: “الله يشفيك يا بوناصر”

المواطن - الرياض

تفاعل المئات من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع تغريدة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: قال خلالها: “اللهم إنك أعلم بحالي … أنا قوي بك وبك فقط”.

وعلق سعد عبدالله آل ثابت على التغريدة بقوله: “نسأل الله لك الشفاء العاجل ، وتعود لنا في ثوب الصحة والعافية”. وغرد الإعلامي محمد البكيري بقوله: “ونعم بالله.. الله يقويك ويشفيك ياابو ناصر”.

وقال ياسر القحطاني: “الله يشفيك ويعافيك يبوناصر ويعطيك طولة العمر والصحة والرضا”.

وتفاعلت نورة آل الشيخ مع تغريدة تركي آل الشيخ بقولها: “اللهم اشفه وافرح قلوبنا بشفائه، اللهم اني اسألك ان تبعد عنه كل تعب ولا ترينا فيه مكروه اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما”.

وكتب عبدالله القحطاني تغريدة قال فيها: “الله يشفيك ويعافيك يبوناصر ويعطيك طولة العمر”.

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