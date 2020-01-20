المقاولون ضد الأهلي .. فايلر يُعلن خبر صادم لنجم الفريق

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رحيل اللاعب صالح جمعة وبصورة نهائية عن الفريق بعد لقاء المقاولون ضد الأهلي الذي أُقيم أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحافي بعد مباراة المقاولون ضد الأهلي: أتمنى التوفيق لصالح جمعة في ناد آخر خلال الفترة المقبلة، وسأكون سعيدًا للغاية بنجاحه.

وتابع المدرب السويسري: المارد الأحمر عرف جيدًا كيف يتعامل مع الطرد الذي حصل بين صفوفه، ونجح كذلك في إحراز الهدف الثاني بلقاء المقاولون ضد الأهلي.

وكان المدافع رامي ربيعة طُرد من مباراة المقاولون ضد الأهلي عند حلول الدقيقة الرابعة والسبعين بسبب تدخله العنيف على أحد لاعبي فريق المقاولون.

يذكر أن المارد الأحمر بدأ الشوط الأول من مباراة المقاولون ضد الأهلي بضغط هجومي باحثًا عن إحراز الهدف الأول في المباراة.

ونجح اللاعب حسين الشحات، بعد ذلك في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في مباراة المقاولون ضد الأهلي عند حلول الدقيقة العشرين، في هجمة منظمة من ثلاث لمسات.

وواصل المارد الأحمر ضغطه بقوة من أجل إضافة الهدف الثاني في مباراة المقاولون ضد الأهلي، وقبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني من عمر لقاء المقاولون ضد الأهلي، ضغط بطل الدوري المصري 41 مرة، من أجل إحراز الهدف الثاني، حتى نجح وليد سليمان في إضافة ثاني الأهداف للأهلي بضربة رأسية مميزة بالدقيقة الحادية والثمانين.

وأصبح رصيد المارد الأحمر بعد الفوز في مباراة المقاولون ضد الأهلي، 36 نقطة في صدارة الدوري المصري بفارق سبع نقاط عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وكانت مباراة المقاولون ضد الأهلي، أُقيمت على ملعب السلام في القاهرة.

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