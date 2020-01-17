المقطع المسرب يجبر رئيس وزراء أوكرانيا على الاستقالة

المواطن - متابعة

أعلن مكتب الرئاسة في أوكرانيا، الجمعة، إن رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك قدم استقالته، وسينظر الرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها.

وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعد أيام من تسريب تسجيل صوتي له، يقول فيه إن رئيس البلاد “لا يعلم شيئًا عن الاقتصاد” بحسب سكاي نيوز.

من جهة أخرى كتب هونشاروك على “فيسبوك”: “قبلت المنصب من أجل إنجاز برنامج الرئيس. هو بالنسبة لي نموذج للانفتاح والاحترام”.

وأضاف: “ومع ذلك، ومن أجل التخلص من أي شكوك بشأن احترامنا وثقتنا في الرئيس، كتبت خطاب استقالة وسلمته إلى الرئيس مع الحق في تقديمه إلى البرلمان الأوكراني”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر تسجيل صوتي لهونشاروك، يبدو فيه أنه يوجه تعليقات مستهجنة حول فهم زيلينسكي للاقتصاد.

وقال هونشاروك: إن التسجيل الصوتي كان عبارة عن تجميع “لجوانب صغيرة مسجلة من اجتماعات حكومية”، وألقى باللوم على “مجموعات مؤثرة” لم يسمها في جعل الأمر يبدو وكأنه لا يحترم الرئيس وأصر رئيس الوزراء على أن “هذا غير صحيح”.

والخميس، طالب مشرعون من حزب “المنصة المعارضة من أجل الحياة”، باستقالة هونشاروك، قائلين إنه وحكومته يشوهون رئيس أوكرانيا ويزيدون من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، لكن أعضاء حزب “خادم الشعب” الحاكم، قالوا إنه “لا يوجد سبب يدعو إلى استقالة هونشاروك”.

يذكر أنه يتعين على البرلمان الأوكراني التصويت على قبول استقالة رئيس الوزراء.

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