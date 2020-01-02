الملك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة السديري في وفاة والدتهم

المواطن - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهم الله – اتصالين هاتفيين قدما العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة معالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وأشقائهما، يرحمها الله، أعربا فيه عن تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيدة سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

من جهته رفع أبناء عبدالعزيز السديري خالص شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – على تعازيهما ومواساتهما الغالية التي كان لها أكبر الأثر في تخفيف أحزانهم على الجميع داعين الله أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الحكيمة.

من جانب آخر استقبل أبناء عبدالعزيز السديري جموع المعزين من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.

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