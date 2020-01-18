الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا
بمناسبة فوزه في الانتخابات

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا

2020/01/18
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • صورة تجمع ولي العهد وعددًا من الأمراء والوزراء في العلا
    •
  • مساعد مدير مكتب الرؤية السعودية اليابانية لـ”المواطن”: شركات جديدة ستدخل السوق قريبًا
    •
  • افتتحه وزير الطاقة.. أكثر من 8 آلاف متخصص في مؤتمر تقنية البترول
    •
  • الملك سلمان ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :