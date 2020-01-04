الملك سلمان يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة
أكد الحرص على أمن واستقرار العراق واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر

الملك سلمان يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة

2020/01/04
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق.
وقد بحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مع فخامته مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا – حفظه الله – حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.
من جهته، أعرب فخامة الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.

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