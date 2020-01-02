الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية النيجر
ثمن مواقف المملكة الداعمة لمكافحة الإرهاب

الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية النيجر

2020/01/02
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، لفخامته عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر، مؤكدًا – أيده الله – وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.
من جهته، أعرب فخامته لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب.
كما تم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

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