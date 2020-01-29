قدر الجهود التي بذلها خلال فترة عمله

الملك سلمان يستقبل الزياني 

2020/01/29
الساعة 1:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.
وقدّر خادم الحرمين الشريفين للزيارني الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.
من جهته، عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.
حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.

 

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